أبطال أوروبا.. هدف "بلاي ستيشن" لراكيتيتش في مرمى لوريس
AFP
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سجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لنادي برشلونة فى شباك حارس توتنهام هوغو لوريس بطريقة ألعاب البلاي ستيشن في المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
فبعد أن كانت الكرة في طريقها خارج الملعب بعد هجمة منسقة من قبل كتيبة برشلونة الهجومية استبسل كوتينو لإبقاء الكرة داخل الملعب ليمررها بطريقة ذكية عكسية وصلت لأقدام راكيتيش والذي سددها "على الطاير" سكن شباك لوريس.
ويحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة الثانية من دوري الأبطال، برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع إنتر ميلان، فيما يأتي توتنهام وآيندهوفن في المركزين الثالث والرابع، بلا نقاط.
المصدر: RT
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