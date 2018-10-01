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مصرع "مايسترو" الأهلي المصري في حادث مأساوي

الرياضة

مصرع
@AlAhly/Twitter.com
مصرع "مايسترو" الأهلي المصري في حادث مأسوي
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لقي صفوت عبد الحليم نجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم سابقا مصرعه أمس، إثر حريق شبّ في شقته في منطقة مصر الجديدة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن عبد الحليم الذي أطلق عليه لقب "المايسترو الصغير"، لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز 68 عاما متأثرا بحروقه البالغة.

ويعد عبد الحليم أحد رموز نادي الأهلي، وساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وبعد اعتزاله كرة القدم كلاعب، عمل عبد الحليم لمدة 15 عاما في قطاع الناشئين في الأهلي، ومدربا عاما للفريق خلال الفترة التي تولى فيها محمد صالح الوحش رئاسة نادي "القلعة الحمراء".

المصدر: وكالات

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