فيرداسكو يقصي موراي من ربع نهائي دورة شينزين

تواصلت معاناة البريطاني أندي موراي، الذي تراجع الى المركز 311 بعد غيابه ومعاناته لاستعادة مستواه بعد عميلة جراحية في الورك، بخروجه من ربع نهائي دورة شينزين الصينية للتنس.

وخسر الإسكتلندي البالغ 31 عاما أمام الإسباني فرناندو فرداسكو 4-6 و4-6، وانتهى مشواره عند ربع النهائي في مشاركته السادسة فقط لهذا الموسم، بعد دورات لندن (خرج من الدور الأول) وإيستبورن (الدور الثاني) وواشنطن (ربع النهائي) وسينسيتاني (الأول) وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة (الثاني).

وسبق لموراي المصنف أول عالميا سابقا، أن أعلن بأنه سيضع حدا لموسمه بعد دورة بكين المقررة بين الأول والسابع من أكتوبر المقبل، لتكريس ما تبقى من 2018 للتحضير للموسم المقبل.

ويلتقي فرداسكو، المصنف خامسا في شينزين، الياباني يوشيهيتو نيشيكوا في الدور نصف النهائي بعدما تخلص الأخير من البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين 7-6 (7-2) و6-2.

أما المواجهة الثانية في دور الأربعة، فتجمع الأسترالي أليكس دي مينور السابع بالفرنسي بيار-هوغ هيربير بعد فوزهما على البوسني دامير دزومهور 6-3 و7-6 (9-7) والإسباني ألبرت راموس فينولاس 6-7 (6-8) و7-6 (7-1) و6-4 تواليا.

المصدر: أ ف ب