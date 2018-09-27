الصينية وانغ إلى نصف نهائي دورة ووهان

بلغت الصينية وانغ كيانغ الدور نصف النهائي من دورة ووهان للتنس بفوزها الخميس، على مرأى من الجمهور الصيني، على البورتوريكية مونيكا بويغ بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت كيانغ، المصنفة الـ34 عالميا، من التغلب على بويغ، المصنفة الـ51 وبطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بنتيجة 6-3 و6-1.

Her streak at home continues @wuhanopentennis !



Wang Qiang beats Puig 6-3, 6-1 to reach the semifinals!#WuhanOpenpic.twitter.com/sVJGMMw0D2 — WTA (@WTA) September 27, 2018

وتواجه كيانج في نصف النهائي، الفائزة بالمباراة التي تجمع بين الإستونية أنيت كونتافيت والتشيكية كاترينا سينياكوفا.

المصدر: وكالات