الصينية وانغ إلى نصف نهائي دورة ووهان
twitter@WTA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kul2
بلغت الصينية وانغ كيانغ الدور نصف النهائي من دورة ووهان للتنس بفوزها الخميس، على مرأى من الجمهور الصيني، على البورتوريكية مونيكا بويغ بمجموعتين نظيفتين.
وتمكنت كيانغ، المصنفة الـ34 عالميا، من التغلب على بويغ، المصنفة الـ51 وبطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بنتيجة 6-3 و6-1.
Her streak at home continues @wuhanopentennis !— WTA (@WTA) September 27, 2018
Wang Qiang beats Puig 6-3, 6-1 to reach the semifinals!#WuhanOpenpic.twitter.com/sVJGMMw0D2
وتواجه كيانج في نصف النهائي، الفائزة بالمباراة التي تجمع بين الإستونية أنيت كونتافيت والتشيكية كاترينا سينياكوفا.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)