ألمانيا تفوز بحق استضافة بطولة أمم أوروبا 2024 على حساب تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار ألمانيا لتنظيم بطولة أوروبا 2024 بعد أن تفوق ملفها على نظيره التركي، في التصويت الذي جرى الخميس في مقر اليويفا بمدينة نيون السويسرية.

وتمتع الملف الألماني بأفضلية على صعيد الملاعب ووسائل النقل، إذ تضمن عشرة ملاعب قائمة وجاهزة لاستضافة النهائيات، فيما كانت تحتاج تركيا إلى إعادة بناء وتجديد إثنين من الملاعب المقترحة.

واختيرت ألمانيا على حساب تركيا التي فشلت مرة أخرى في الحصول على حق تنظيم البطولة القارية بعد محاولات سابقة لاستضافة بطولات 2008 و2012 و2016 ، بينما استضافت ألمانيا "يورو 1988" كما نظمت بطولتين لكأس العالم في 1974 و2006.

وتقام بطولة يورو 2024 بعد البطولة التي ستقام في 2020 والتي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للنسخة الأولى التي بدأت في 1960 حيث تقام المباريات في 12 دولة، ومن بين الأماكن التي ستستضيف المباريات مدينة ميونخ الألمانية.

الجدير بالذكر أن قرار اليويفا صادف مع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة برلين في زيارة رسمية لثلاثة أيام.

المصدر: وكالات