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الأهلي المصري ينعي أحد أساطيره

الرياضة

الأهلي المصري ينعي أحد أساطيره
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أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة حارس مرمى النادي والمنتخب الوطني السابق، عادل هيكل، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى النادي المصري حارسه السابق، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه "رئيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، نجم مصر والأهلي الأسبق الكابتن عادل هيكل، الذي وافته المنية، اليوم السبت، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

المصدر: "twitter.com/alahly" 

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