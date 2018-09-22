الديناصور البافاري يعمق جراح ضيفه شالكه (فيديو)

مني فريق شالكه بالهزيمة الرابعة على التوالي، في الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم، بعد سقوطه في معقله أمام بايرن ميونيخ (0-2)، اليوم السبت، في الجولة الرابعة للبوندسيلغا.

وأحرز هدفي العملاق البافاري كل من النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين (8، 64 من ركلة جزاء) على الترتيب، في ملعب فيلتينس أرينا.

وحقق بايرن ميونيخ بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع بالتالي على عرش صدارة البوندسليغا، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة. بينما يقبع شالكه في قاع الدوري من دون رصيد.

المصدر: وكالات