ساسولو يرتقي إلى وصافة الكالتشيو (فيديو)

تقدم فريق ساسولو إلى وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه إمبولي (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

باغت مهاجم إمبولي، فرانشيسكو كابوتو، أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.

لكن رد ساسولو جاء قاسيا بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، لاعب خط الوسط الغاني كيفين برينس بواتينغ، والمدافع جيان ماركو فيراري، والمهاجم فيدريكو دي فرانشيسكو، في الدقائق (13، 57، 85) على الترتيب.

ورفع ساسولو رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم وارتقى إلى مركز الوصافة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في حين توقف رصيد إمبولي عند 4 نقاط، ويشغل حتى الآن، المركز السابع عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "vk.com/silatv"