الأرقام تبرئ ساحة ماني من أزمة تراجع مستوى صلاح

يرجع أغلب عشاق المصري محمد صلاح سبب انخفاض مستوى نجمهم المفضل مؤخرا إلى زميله السنغالي في ليفربول ساديو ماني، بدعوى أن الأخير يعتمد على لعب فردي، ويتجاهل تمرير كرات سانحة لصلاح.

صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، برأت ساحة ماني من هذا الاتهام، بنشرها لبعض الأرقام التي تثبت عكس ما يروج له عشاق النجم المصري. فالدولي السنغالي مرر الكرة 16 مرة لزمليه المصري منذ بداية الموسم الحالي، فيما مرر الأخير الكرة 20 مرة للمهاجم السنغالي، وهي نسبة متكافئة تقريبا بين اللاعبين، وتبرز مدى تعاونهما في خط هجوم "الريدز".

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وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البرازيلي فيرمينو، الذي يشكل الضلع الثالث في مثلث هجوم ليفربول، مرر الكرة 16 مرة فقط لماني، مقابل 23 مرة للفرعون المصري.

ويعيش صلاح فترة عصيبة نوعا ما مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، لتراجع مستواه وقلة أهدافه، إذ اكتفى بتسجيل هدفين فقط في 6 مباريات في كافة المسابقات، علما بأنه توج في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا، وأحرز 44 هدفا في مختلف المسابقات.

وتمني الجماهير العربية عامة والمصرية خاصة النفس، في أن يستعيد صلاح مستواه المعهود، ويستعيد معه حسه التهديفي، عندما يواجه ليفربول غدا السبت، ضيفه ساوثهامبتون، في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات