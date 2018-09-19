فيديو.. ريال مدريد يروض ذئاب روما
Reuters Juan Medina
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بدأ فريق ريال مدريد مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بانتصار كبير على ضيفه روما (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
وافتتح إيسكو التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة. وضاعف الجناح الويلزي الطائر غاريث بيل النتيجة، عند الدقيقة 58، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة. واختتم المهاجم العائد ماريانو دياز ثلاثية الميرنجي، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
المصدر: RT
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