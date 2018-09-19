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تسيسكا موسكو يفلت من مصيدة فيكتوريا التشيكي في التشامبيونز ليغ

الرياضة

تسيسكا موسكو يفلت من مصيدة فيكتوريا التشيكي في التشامبيونز ليغ
Sputnik
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استهل فريق تسيسكا موسكو غمار منافسات الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادل صعب أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

أحرز المهاجم التشيكي ميخال كرمينتشيك هدفي فريقه في الدقيقتين (29 و42) من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الروسي فيودور تشالوف بهدف تقليص الفارق سجله، بحلول الدقيقة 49.

ومن ثم أحرز الكرواتي نيكولا فلاشيتش هدف التعادل للفريق الروسي من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: "vk/matchtv"

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