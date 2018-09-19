بالفيديو.. هدف "خيالي" بقدم أرجنتينية

استهل فريق أياكس أمستردام الهولندي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز صريح على ضيفه آيك أثينا اليوناني (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الهولندي لمدافعه الأرجنتيني المتألق نيكولاس تاغليافيكو، الذي أحرز هدفين لأصحاب الأرض الأول والثالث، في الدقيقتين (46، 90)، وتخللهما هدف زميله دوني فان دي بيك، الذي سجله في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

فيديو.. الهدف الرائع بقدم نيكولاس تاغليافيكو

المصدر: وكالات