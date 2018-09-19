ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقب التشامبيونز ليغ بمواجهة ذئاب روما.. التشكيلة الأساسية

سيبدأ ريال مدريد مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة ضيفه روما، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لريال مدريد، جوليان لوبيتيغي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "ذئاب" روما.

في حين وضع المدير الفني لفريق روما، الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

المصدر: "witter/realmadrid/officialasroma"