رونالدو يعود إلى إسبانيا بقميص يوفنتوس .. التشكيلة الأساسية

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق يوفنتوس، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، المباراة الأولى له ضمن الموسم الجديد للتشامبيونز ليغ، بالتشكيلة الأساسية التالية (4-3-3):

23- البولندي فويتسيخ شيسني

12- البرازيلي أليكس ساندرو

3- جورجيو كيلليني

19- ليوناردو بونوتشي

20- البرتغالي جواو كانسيلو

5- البوسيني ميراليم بيانيتش

6- الألماني سامي خضيرة

14- الفرنسي بلاز ماتويدي

33- البولندي فيديريكو بيرنارديسكي

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

17- الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

بينما اختار المدير الفني لفريق فالنسيا، الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال، التشكيلة الأساسية التالية للخفافيش لمواجهة السيدة العجوز:

المصدر: "twitter/valenciacf/Juventus"