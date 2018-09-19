الإصابة تبعد نادال عن دورتي بكين وشنغهاي للماسترز

أعلن الإسباني رافائيل نادال اليوم، أن الإصابة في الركبة اليمنى التي أجبرته هذا الشهر على الانسحاب من نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس، ستبعده أيضا عن دورتي بكين وشنغهاي للماسترز.

وقال المصنف أولا عالميا عبر حسابه على موقع تويتر، إنه أجرى مع أطبائه في برشلونة تقييما للإصابة التي يعاني منها، مضيفا: "وكما تعلمون (...) الإزعاجات في ركبتي ليست أمرا جديدا، لكن قررنا مع فريقي الطبي والفني عدم المشاركة في الدورات الآسيوية لتعافي الركبة كما كان يتم دائما".

وتابع: "أنا آسف لعدم قدرتي على التواجد مع المشجعين في الصين ومع منظمي دورتي بكين وشنغهاي".

وتقام دورة بكين، إحدى دورات الـ500 نقطة بين الأول من أكتوبر والسابع منه، وتليها مباشرة دورة شنغهاي، ثامنة دورات الألف نقطة لهذا الموسم.

وانسحب نادال (32 عاما) بداعي الإصابة من مباراته ضد الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو في نصف نهائي أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في السابع من سبتمبر الجاري، بعد تأخره بمجموعتين دون رد.

المصدر: وكالات