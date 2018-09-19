بيكيه "باللغة الروسية" يدعو إلى دعم كرة القدم بين أطفال روسيا
دعا مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، باللغة الروسية، إلى دعم تطوير كرة القدم بين الشباب في روسيا.
ونشر بيكيه صورة عبر حسابه، وعلق عليها قائلا باللغة الروسية: "انشر صورة لنظام التغذية الصحي الخاص بك مع هاشتاج (ПитайсяКакПрофи#)، مع ذكر أصدقائك، وسيقوم (Beko Russia) بتحويل 50 روبلا لكل هاشتاغ لصندوق دوري كرة القدم للأطفال لتطوير كرة القدم بينهم في روسيا"!
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@bekorussia, of course I #EatLikeAPro! What about you, guys? @alex_golovin17, @tarasov23, @liasanutiasheva, @slutskayaofficial, @e.malkin71geno, @khabib_nurmagomedov, @mariasharapova, @tatiana_navka, @fedoremelianenkoofficial, @aleksandrovechkinofficial, @azagitova? Post pictures of your healthy food with the #EatLikeAPro (#ПитайсяКакПрофи) hashtag, tag your friends, and @bekorussia will donate 50 rubles for every hashtag to the Childrens Footbal League for the development of children’s football in Russia. - @bekorussia, конечно, я #EatLikeAPro! Как насчет вас, @alex_golovin17, @tarasov23, @liasanutiasheva, @slutskayaofficial, @e.malkin71geno, @khabib_nurmagomedov, @mariasharapova, @tatiana_navka, @fedoremelianenkoofficial, @aleksandrovechkinofficial, @azagitova? Выкладывайте фото своего правильного питания с хештегом #ПитайсяКакПрофи, отмечайте своих друзей, и @bekorussia переведет 50 рублей за каждый хештег в фонд Детской Футбольной Лиги на развитие детского футбола в России!
ودعا جيرارد بيكيه في تدوينته بعض الرياضين الروس للانضمام إليه، أمثال: ألكسندر غولوفين ودميتري تاراسوف (كرة القدم)، ولاعبة الجمباز سابقا ومقدمة البرامج ليايسان أوتياشيفا، وإيرينا سلوتسكايا وتاتيانا نافكا وألينا زاغيتوفا (التزلج على الجليد)، ويفغيني مالكين وألكسندر أوفيتشكين (هوكي الجليد)، ولاعبة التنس ماريا شارابوفا، وكذلك فيدور يميليانينكو وحبيب نورماغوميدوف (فنون القتالية المختلطة).
ويتابع حساب جيرارد بيكيه على موقه "إنستغرام" حتى لحظة كتابة هذا الخبر، نحو 16.7 مليون نسمة.
المصدر: "eurosport.ru"