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غلوشاكوف يقود تمردا في سبارتاك موسكو

الرياضة

غلوشاكوف يقود تمردا في سبارتاك موسكو
Sputnik Александр Вильф
غلوشاكوف يقود تمردا على مدرب سبارتاك موسكو
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أفاد يفغيني كافيلنينكوف لاعب التنس الروسي السابق ومشجع نادي سبارتاك موسكو، أن مجموعة من لاعبي فريقه المفضل، تمردوا على مدربهم الإيطالي ماسيمو كاريرا.

ونشر كافيلنينكوف تغريدة عبر حسابه في تويتر، أكد فيها أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر وصفها بالموثوقة، مشيرا إلى أن قادة التمرد هم دينيس غلوشاكوف، المستبعد من التشكيلة الأساسية للفريق، ودميتري كومباروف، وألكسندر ساميدوف، فيما رفض زوبنين دعم هذا التمرد.

هذا وكانت تقارير إعلامية قد تحدث في وقت سابق، عن استبعاد الثنائي غلوشاكوف والمدافع أندريه يشينكو من قائمة سبارتاك، بقرار من المدرب الإيطالي.

ولم يوجد اسم اللاعبين في قائمة الفريق التي سافرت إلى العاصمة النمساوية فيينا، لخوض مواجهة "رابيد فيينا"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن كاريرا قاد سبارتاك في موسم 2016/2017 للتتويج بلقب الدوري الروسي الممتاز، فيما اكتفى الفريق بالمركز الثالث في الموسم الماضي.

المصدر: لينتا.رو

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