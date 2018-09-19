الحكم على لاعب الرائد السعودي الغناسي بالسجن لمدة عام في بلجيكا

قضت محكمة بلجيكية بالحبس لمدة عام بحق اللاعب البلجيكي، ياسين الغناسي، ذي الأصول المغربية، وذلك بسبب ارتكابه سلسلة من المخالفات بسيارته الخاصة.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن محكمة بلجيكية قضت أمس الثلاثاء، بحبس اللاعب لمدة سنة واحدة، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 8400 يورو، وذلك على خلفية قيادة سيارته "بورش 911" رغم سحب رخصته.

وكانت الشرطة البلجيكية قد أوقفت اللاعب، في مايو 2017، في مدينة أوستيند، بعد أن رصد وهو يتحدث بهاتفه المحمول أثناء قيادة السيارة.

وغرمه قضاة بروج حينها بمبلغ قدره 7.700 جنيه إسترليني، ومنعه من القيادة لمدة عام مع ضرورة إعادة اختبارات القيادة، وفي وقت سابق من هذا العام تم إصدار حكم بحقه بالحبس لمدة ستة أشهر مع التحفظ على سيارته الفخمة التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف جنيه إسترليني، ومنحته المحكمة فرصة للاستئناف.

ويلعب ياسين الغناسي، البالغ من العمر 28 عاما، حاليا مع فريق الرائد السعودي، على سبيل الإعارة قادما من نانت الفرنسي، وسبق له أن دافع عن ألوان جينت البلجيكي، وكذلك وست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

المصدر: وكالات