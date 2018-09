وفاة أسطورة اليابان للفنون القتالية ياماموتو

山本“KID”徳郁 - MMAの真のパイオニアだった彼はこれからもずっと私たちの心の中に。ご家族ご友人ご関係者の皆さまに謹んで哀悼の意を表すとともに心からお悔やみ申し上げます。



Norifumi “KID” Yamamoto - A true pioneer of MMA and forever in our hearts. #UFCLegend#KrazyBeepic.twitter.com/ayJXB4iPgV