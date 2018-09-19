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وفاة أسطورة اليابان للفنون القتالية ياماموتو

الرياضة

وفاة أسطورة اليابان للفنون القتالية ياماموتو
AFP Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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توفي المقاتل الياباني نورييفومي ياماموتو للفنون القتالية المختلطة (MMA)، عن عمر ناهز الـ41 عاما، حسب موقع UFC Japan.

وشارك ياماموتو ضمن منظمات (Shooto) و(K-1) و(Dream) و(UFC) للفنون القتالية المختلطة، وأعلن في أغسطس الماضي إصابته بمرض خبيث.

وخاض نورييفومي ياماموتو خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 18 منها، مقابل 6 خسائر، وأنهى نزالين دون نتيجة.

المصدر: وكالات 

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