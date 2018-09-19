وفاة أسطورة اليابان للفنون القتالية ياماموتو
AFP Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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توفي المقاتل الياباني نورييفومي ياماموتو للفنون القتالية المختلطة (MMA)، عن عمر ناهز الـ41 عاما، حسب موقع UFC Japan.
وشارك ياماموتو ضمن منظمات (Shooto) و(K-1) و(Dream) و(UFC) للفنون القتالية المختلطة، وأعلن في أغسطس الماضي إصابته بمرض خبيث.
山本“KID”徳郁 - MMAの真のパイオニアだった彼はこれからもずっと私たちの心の中に。ご家族ご友人ご関係者の皆さまに謹んで哀悼の意を表すとともに心からお悔やみ申し上げます。— UFC Japan (@ufc_jp) 19 сентября 2018 г.
Norifumi “KID” Yamamoto - A true pioneer of MMA and forever in our hearts. #UFCLegend#KrazyBeepic.twitter.com/ayJXB4iPgV
وخاض نورييفومي ياماموتو خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 18 منها، مقابل 6 خسائر، وأنهى نزالين دون نتيجة.
المصدر: وكالات
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