مواعيد مباريات اليوم الأربعاء لدوري أبطال أوروبا

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2018-2019)، بثماني مواجهات، أبرزها لقاء حامل اللقب ريال مدريد، ومضيفه روما.

وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات اليوم لبطولة التشامبيونز ليغ:

https://arabic.rt.com/sport/970817-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9/

يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018:

(19:55) أياكس (هولندا) – أيك أثينا (اليونان)

(19:55) شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) – هوفنهايم (ألمانيا)

(22:00) مانشستر سيتي (إنجلترا) – ليون (فرنسا)

(22:00) بنفيكا (البرتغال) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)

(22:00) يانغ بويز (سويسرا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

(22:00) ريال مدريد (إسبانيا) – روما (إيطاليا)

(22:00) فالنسيا (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا)

(22:00) فيكتوريا بلزين (التشيك) – تسيسكا موسكو.

المصدر: "facebook/ChampionsLeague"