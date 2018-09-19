مواعيد مباريات اليوم الأربعاء لدوري أبطال أوروبا
تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2018-2019)، بثماني مواجهات، أبرزها لقاء حامل اللقب ريال مدريد، ومضيفه روما.
وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات اليوم لبطولة التشامبيونز ليغ:
يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018:
(19:55) أياكس (هولندا) – أيك أثينا (اليونان)
(19:55) شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) – هوفنهايم (ألمانيا)
(22:00) مانشستر سيتي (إنجلترا) – ليون (فرنسا)
(22:00) بنفيكا (البرتغال) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)
(22:00) يانغ بويز (سويسرا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)
(22:00) ريال مدريد (إسبانيا) – روما (إيطاليا)
(22:00) فالنسيا (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا)
(22:00) فيكتوريا بلزين (التشيك) – تسيسكا موسكو.
المصدر: "facebook/ChampionsLeague"