الكوريتان ستتقدمان بملف ترشيح مشترك لاستضافة الألعاب الأولمبية

ستتقدم كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية بملف مشترك لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032، بحسب ما أعلنه الطرفان اليوم، في خطوة تقارب إضافية بين بلدين لا يزالان في حالة حرب.

وأتى الإعلان في بيان مشترك صدر إثر قمة عقدت في بيونغ يانغ بين الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الجنوبي مون جيه إن.

وجاء في البيان أن "الجنوب والشمال وافقا على المشاركة بفعالية وبشكل مشترك في المنافسات الرياضية الدولية، بما فيها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 (في طوكيو)، والتعاون للتقدم بملف استضافة مشترك شمالي-جنوبي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032".

ويأتي الإعلان ليؤكد ما سبق لوزير الرياضة الكوري الجنوبي دو جونغ-هوان، أن أفاد به الأسبوع الماضي، لجهة عزم بلاده على اقتراح هذه الاستضافة المشتركة خلال القمة بين الزعيم الشمالي والرئيس الجنوبي.

وسبق للبلدين التباحث بشأن استضافة مشتركة لأولمبياد 1988، إلا أن المباحثات انهارت يومها بسبب خلافات حول كيفية توزيع الأحداث الرياضية. وأقيمت الدورة الأولمبية في ذاك العام في سيئول (عاصمة كوريا الجنوبية) حصرا.

المصدر: أ ف ب