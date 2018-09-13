التونسية أنُس جابر تودع كندا

خرجت اللاعبة التونسية أنُس جابر من الدور الثاني لدورة كيبيك الكندية الدولية للتنس، البالغة جوائزها 250 ألف دولار.

وجاء خروج أنُس جابر على يد الأمريكية جيسيكا بيغولا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-7) و (4-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وضربت اللاعبة الأمريكية، موعدا في الدور ربع النهائي، مع الكرواتية بيترا مارتيتش، التي فازت بدورها على منافستها البيلاروسية أولغا غوفورتسوفا، بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة: (6-0) و (6-0)، في وقت سابق من اليوم.

المصدر: RT