طبيب يكشف سر شباب رونالدو الدائم

كشف طبيب ريال مدريد السابق خوان كارلوس هرنانديز، أسباب القوة البدنية واللياقة العالية التي يتمتع بها النجم كريستيانو رونالدو لاعب الملكي السابق ويوفنتوس الحالي.

ونقلت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية تصريحات لهرنانديز قال فيها: "الأمر يعتمد على 3 أسباب رئيسية وهي التدريب الصحيح، والتغذية السليمة والراحة المناسبة".

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كما نقلت الصحيفة تصريحا لميك كليغ، مدرب رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، قال فيه: "الفرق بين كريستيانو واللاعبين الآخرين هو التفاني، هذا هو السر، رونالدو لا يتوقف أبدا".

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو الماضي مقابل 112 مليون يورو، وعند إجراء الفحص الطبي له في نادي السيدة العجوز أسفرت النتائج عن 3 نقاط مثيرة تمثلت في نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

ووفقا للتقارير، فإن نسبة الدهون في جسم رونالدو البالغ 33 عاما، تصل إلى 7% فقط، وهو ما يقل بنسبة 3% عن النسبة الطبيعية لمن في مثل عمره، ويمتلك كتلة عضلية تصل إلى 50%، وهي أعلى بحوالي 4% من المتوسط، فيما سجل سرعة وصلت إلى 33.98 كم/ساعة في بطولة كأس العالم، كانت الأفضل خلال النهائيات.

المصدر: وكالات





