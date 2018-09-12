تركي آل الشيخ يلوح بالانسحاب من الدوري المصري

شن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ، هجوما على التحكيم خلال لقاء فريقه أمام ضيفه الجونة ضمن الجولة الـ 6 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" للتوصل الاجتماعي: "لا يزال التحكيم في غيبوبة".

وكتب عبارة أخرى: "بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب".

وعبارة ثالثة: "إذا المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب.. هذا سيؤثر على اسم وقوة الدوري المصري".

وأنقذ المهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو فريقه بيراميدز من الهزيمة في الوقت القاتل، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، ليقتنص نقطة له، رفع بها رصيده إلى 12 نقطة، وتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي، وبانتظار نتائج بقية المباريات ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: "facebook/Turkialalshik"