بطاقة صلاح في "FIFA 19" تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كشفت شركة إلكترونيس أرتس سبورتس "EA Sports" الشهيرة، عن تصنيف اللاعبين في الإصدار الجديد للعبة كرة القدم "FIFA 19"، للعام 2019.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، القائمة، برصيد 94 نقطة، وتقاسم الدون هذه المرة غريمه التقليدي، الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بعد تقدمه درجة واحدة مقارنة بـ "FIFA 18".

وجاء أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، في المركز السابع والعشرين فقط، برصيد 88 نقطة، الأمر الذي أثار جدلا وغضبا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "twitter.com/brfootball"