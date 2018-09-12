الإنتاج الحربي يقلب الطاولة على ضيفه بتروجت (فيديو)

حول فريق الإنتاج الحربي تأخره إلى فوز على ضيفه بتروجت في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع محمد فييرا بتروجت في المقدمة، بحلول الدقيقة 59، لكن الحربي رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، فقد أدرك محمود كابونجا التعادل، في الدقيقة 85، ومن ثم اقتنص زميله محمد رجب هدف الفوز الثاني، في الوقت القاتل، عند الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، التي جرت على ملعب السلام.

وتصدر الإنتاج الحربي بذلك قائمة الدوري، برصيد 12 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة.

بينما مني بتروجيت بأول هزيمة في الدوري، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويشغل المركز الثامن حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات