برشلونة يوجه بوصلته صوب نجم برازيلي صاعد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي الشاب، لوكاس باكيتا، نجم فريق فلامنغو.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن النجم البرازيلي الصاعد (21 عاما)، أصبح هدفا للفريق الكتالوني، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع فلامنغو في الموسم الماضي.

ويمتد عقد باكيتا مع فلامنغو حتى نهاية عام 2020، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو، ويتفاوض النادي معه حاليا لتحسين عقده، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 70 مليون يورو.

وكان باكيتا قد انضم لقائمة مدرب منتخب "السامبا" تيتي، المبدئية المكونة من 30 لاعبا استدعاهم لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018، ولكنه خرج منها هو ولاعب برشلونة الحالي، آرثر، إلا أن كلا اللاعبين شاركا في المباراة الودية الأخيرة لـ"السيليساو" ضد الولايات المتحدة، والتي فاز فيها المنتخب اللاتيني بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات