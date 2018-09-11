أريولا يخطف الأضواء في مباراة فرنسا وهولندا

خطف حارس مرمى منتخب فرنسا لكرة القدم ألفونس أريولا، الأضواء خلال اللقاء الذي جمع منتخب بلاده بنظيره الهولندي أمس، في دوري الأمم الأوروبية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأريولا، وهو يستعرض رشاقته قبيل بداية مباراة "الديوك" و"الطواحين"، حيث ظهر صاحب الـ25 عاما، وهو يقفز بخفة عالية ليضرب برجله اليمنى، العارضة الأفقية لمرماه، في مشهد حظي بتعليقات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد النشطاء في تعليق ساخر "ربما أن أريولا بهذه الحركة تمكن من إزاحة الحارس الإيطالي المخضرم جونلويجي بوفون من التشكيلة الأساسية لنادي باريس سان جيرمان" في إشارة إلى تصريح المدرب الألماني لسان جيرمان، الذي أكد أمس، أن حارس المرمى الأول في الفريق الباريسي هو أريولا وليس بوفون، أحد أفضل حراس المرمى في العالم في العقدين الأخيرين، والذي ضمه "البي إس جي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس.

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المصدر: givemesport.com