شاهد بالفيديو.. محمد صلاح يهدر ركلتي جزاء!

أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلتي جزاء في الشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام ضيفه النيجري، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

وحصل الفرعون محمد صلاح على ركلة جزاء، في الدقيقة الأولى من انطلاق اللقاء، لكنه فشل في ترجمتهما إلى هدف التقدم، حيث أبعد الحارس النيجري، داوودا كاساني، كرته إلى ضربة ركنية.

كما حصل المهاجم المصري الآخر تريزيغيه على ركلة جزاء ثانية للفراعنة، انبرى لها صلاح من جديد، ليتصدى الحارس للمرة الثانية لكرته، لكن اللاعب تمكن في هذه المرة من متابعتها في الشباك، في الدقيقة 29، معززا بذلك تقدم بلاده إلى ثلاثة أهداف من دون رد.

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المصدر: وكالات