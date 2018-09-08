"الأسود غير المروضة" تنجو من كمين جزر القمر

خرج منتخب الكاميرون بتعادل بشق الأنفس من ملعب نظيره جزر القمر، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب الفاردو بن محمد، عند الدقيقة 15، وأدرك الكاميروني ستيفان باهوكين التعادل لمنتخب "الأسود غير المروضة"، قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وانفرد منتخب الكاميرون بصدارة المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، متجاوزا بفارق نقطة واحدة، وصيفه منتخب مالاوي، الذي سيلعب في ضيافة المغرب، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وستقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون مطلع العام 2019، لذا سيتأهل منتخبها تلقائيا إلى نهائيات البطولة، برفقة صاحب المركز الثاني من هذه المجموعة، بينما سيتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات الـ 11 الأخرى.

المصدر: وكالات