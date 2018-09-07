فيديو.. إيطاليا تنجو من الهزيمة على أرضها

بدأ المنتخب الإيطالي غمار منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتعادل مخيب للآمال على أرضه أمام نظيره البولندي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة.

وضع البولندي بيوتر زيلينسكي بلاده في المقدمة بهدف سجله، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول. وأدرك الإيطالي جورجينهو فريلو، البرازيلي الأصل، التعادل لأصحاب الأرض بهدف متأخر سجله من ضربة جزاء، ، بحلول الدقيقة 78، من عمر المباراة التي أقيمت في مدينة بولونيا.

واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتصدرا مؤقتا قائمة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول (A) للدوري، وتضم هذه المجموعة أيضا منتخب البرتغال.

المصدر: "vk/dag.foot18"