بالفيديو.. تركي يتعرض لهزيمة مذلة أمام ملاكم روسي

ألحق الملاكم الروسي دينيس ليبيديف هزيمة ساحقة بمتحديه التركي حسني ألتونكايا بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما اليوم، في قصر الرياضة "تراكتور" بمدينة تشيليابينسك الروسية.

وأسقط الملاكم الروسي خصمة على أرض الحلبة، مع نهاية الدقيقة الأولى من زمن الجولة الثالثة، بلكمة قوية وجهها بقبضته اليسرى للتركي على مستوى العين اليسرى.

وعاد دينيس ليبيديف إلى حلبات الملاكمة بعد 14 شهرا، من الدفاع عن لقب بطل العالم لرابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف الثقيل (90.7 كغ).

وحقق دينيس ليبيديف (39 عاما) بذلك انتصاره الحادي والثلاثين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

بينما مني الملاكم التركي (30 عاما) بالهزيمة الثالثة، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 30 انتصارا.

المصدر: "sport-express.ru"