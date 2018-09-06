بالفيديو.. أهداف مباراة البرتغال وكرواتيا

ساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة الدولية الودية بكرة القدم، بين منتخب البرتغال وضيفه الكرواتي، اليوم الخميس، على ملعب "الغارفي"، في مدينة فارو الواقعة في أقصى جنوب البرتغال.

افتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل للضيوف مبكرا، في الدقيقة 18، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد، من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى القريبة.

ورد قلب الدفاع البرتغالي بيبي بهدف التعادل، عند الدقيقة 32، بتسديدة رأسية في الزاوية اليمنى القريبة، بعد ضربة زاوية من الجهة ذاتها.

المصدر: RT