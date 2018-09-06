رابطة الدوري الفرنسي توقف مبابي

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف مهاجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ثلاث مباريات، على خلفية نيله بطاقة حمراء في المباراة ضد نيم الأسبوع الماضي.

وتلقى مبابي (19 عاما)، الذي اختير أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018، بطاقة حمراء مباشرة في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد نيم (4-2)، في المرحلة الرابعة من الدوري السبت الماضي، لدفعه بقوة لاعب الفريق المنافس تيجي سافانييه.

وسيغيب بذلك المهاجم الذي سجل أربعة أهداف لفريقه في الموسم الجديد من الدوري، عن مباراة سانت إتيان في الـ14 من الشهر الجاري، وعن مواجهة رين في الـ23 منه، وعن لقاء ريمس في الـ26 منه.

وسيكون مبابي مؤهلا للمشاركة في المباراة الأولى لفريقه في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع سان جيرمان بوصيف بطل المسابقة الموسم الماضي مضيفه ليفربول الإنجليزي، في الـ18 من الشهر الجاري.

ويتصدر باريس سان جرمان حامل اللقب، ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بعد أربعة انتصارات في المراحل الأربع الأولى هذا الموسم.

المصدر: وكالات