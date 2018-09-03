الساحر ميسي يواصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف ميسي الفريق المغمور هويسكا الوافد الجديد إلى الليغا هذا الموسم، إلى قائمة ضحاياه، ليصبح الفريق الـ 37 الذي يهز شباكه.

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وألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بضيفه هويسكا (8-2)، على ملعب "كامب نو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وعزز ليونيل ميسي (31 عاما) بذلك رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلا في مرمى فرق مختلفة بالدوري الإسباني، حيث أصبح هويسكا الضحية رقم 37 من أصل 40، متفوقا على كل من أريتز أدوريز زوبيلديا لاعب أتلتيك بيلباو، وراؤول غونزاليس لاعب ريال مدريد سابقا، وسجل كل واحد منهما في مرمى 35 ناديا.

ويعتبر النجم الأرجنتيني الهداف التاريخي لليغا الإسبانية برصيد 387 هدفا، سجلها خلال 421 مباراة.

المصدر: "eurosport.ru"