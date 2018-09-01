لاعب عراقي يدخل تاريخ الدوري البرتغالي

دخل العراقي أسامة رشيد، لاعب فريق سانتا كلارا، تاريخ الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، من أوسع أبوابه بتسجيله أول هدف عراقي في البطولة.

وسجل أسامة رشيد أول هدف له والثالث لفريقه من كرة ثابتة في مرمى ضيفه بوافيستا (4-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وساهم أسامة رشيد في تحقيق سانتا كلارا باكورة انتصاراته أيضا في الموسم، مقابل خسارة وتعادلين، ويحتل المركز الثامن حتى الآن، برصيد 5 نقاط. بينما تعرض بوافيستا للخسارة الثانية مقابل فوز وتعادل، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الدوري، برصيد 4 نقاط.

المصدر: وكالات