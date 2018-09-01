مانشستر سيتي يفلت من كمين نيوكاسل.. (فيديو)

تجاوز فريق مانشستر سيتي بصعوبة عقبة ضيفه نيوكاسل يونايتد، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي المان سيتي كل من، رحيم ستيرلينغ وكايل والكر، في الدقيقتين الـ (8، 52) على الترتيب. بينما سجل المدافع الأمريكي دي أندري يدلين هدف نيوكاسل، في الدقيقة الـ 30، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 10 نقاط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، حتى الآن، بينما يحتل نيوكاسل المركز الثامن عشر، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: "sportbox.ru"