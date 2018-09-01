بالفيديو.. مارادونا يرقص على سقف سيارة ويخلع ملابسه في مشهد لا يحسد عليه

أثار نجم المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، رئيس فريق دينامو بريست البيلاروسي، الجدل ومخاوف جديدة على صحته بعد ظهوره في مقطع فيديو.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مارادونا كان يحتفل مع جمهور فريق دينامو بريست، وظهر في مقطع فيديو وهو جالس على سقف سيارته ويرقص ويكشف عن صدره بشكل مريب.

المصدر: وكالات