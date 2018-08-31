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شاهد.. حكم يقع من البرج في بطولة أمريكا للتنس

الرياضة

شاهد.. حكم يقع من البرج في بطولة أمريكا للتنس
twitter/kokudum
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سقط الحكم جون بلوم من فوق البرج على ظهره، قبيل بداية مباراة للزوجي ضمن بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وكتب جون بلوم "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "انكسر مسند الكرسي تحت يدي عندما حاولت النزول. لم أصب بأي أذى، عدا احترام الذات".

وجمعت المباراة بين الثنائي الإيطالي فابيو فونيني وسيموني بوليلي ضد اللاعبين الألمانيين كيفين كرافيتس وماكسيميليان مارتيرير، وانتهت بفوز الثنائي الإيطالي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-3).

المصدر: "sports.ru" 

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