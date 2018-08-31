بوروسيا دورتموند يقع في مصيدة هانوفر

خرج فريق بوروسيا دورتموند بتعادل سلبي من ملعب مضيفه هانوفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

واكتفى بوروسيا دورتموند، بعد هذا التعادل، بنقطة يتيمة، أضافها إلى نقاطه الثلاث التي حصدها من فوزه العريض على ضيفه لايبزيغ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الافتتاحية للدوري، وانفرد بالصدارة مؤقتا، برصيد أربع نقاط.

بينما تعادل هانوفر في اللقاء الثاني على التوالي، بعد الأول على ملعب مضيفه فيردر بريمن بهدف لكل منهما، وبقي في المركز التاسع، حتى الآن، في جدول ترتيب البوندسليغا، برصيد نقطتين.

المصدر: "sportbox.ru"