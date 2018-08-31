روستوف يتعادل مع ضيفه روبين .. (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي (1-1) اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، وجمع فريق روستوف مع ضيفه روبين قازان، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لاعب خط وسط فريق روستوف ألكسي إيونوف هدف السبق لأصحاب الأرض من ضربة جزاء، عند الدقيقة الـ 37 من زمن الشوط الأول. ورد المدافع يغور سوروكين بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة الـ 50 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (روستوف أرينا).

وهذا التعادل هو الأول لفريق روستوف في الموسم الجديد، مقابل أربعة انتصارات وخسارة واحدة، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة متجاوزا بفارق الأهداف فريق سبارتاك، الذي سيحل ضيفا على زينيت بطرسبورغ، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات هذه الجولة.

بينما تعادل روبين للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في الموسم، مقابل فوز وخسارة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، برصيد 7 نقاط.

المصدر: "twitter.com/rfpl"