شاهد.. ميلان يروض ذئاب روما بهدف قاتل

انتزع فريق ميلان فوزا ثمينا من ضيفه روما في الوقت القاتل من زمن المباراة (2-1)، التي جرت بينهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الإيفواري فرانك كيسيه هدف التقدم للروسونيري، في الدقيقة الـ 40، حيث تابع الكرة في الزاوية اليمنى القريبة، بعد تمريرة عرضية من زميله رودريغيز من الجهة اليسرى.

ورد المدافع الأرجنتيني فيدريكو فازيو بهدف التعادل لذئاب روما، عند الدقيقة الـ 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى.

واقتص مهاجم الروسونيري باتريك كوتروني هدف الفوز لفريقه، في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة في الزاوية اليمنى، بعد تمريرة بينية "ذكية" على طبق من ذهب من زميله المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وألغى حكم المباراة هدفين بعد الاستعانة بخدمة تقنية الفيديو، الأول لمهاجم ميلان غونزالو هيغواين بداعي التسلل، والثاني للاعب روما الفرنسي ستيفن نزونزي إثر لمسه الكرة بيده.

وافتتح ميلان سجل انتصاراته في الموسم الجديد، في ثاني مباراة له، بعد خسارته في الأولى أمام مضيفه نابولي (2-3).

في حين تجرع روما مرارة الهزيمة الأولى، في ثالث مباراة له، بعد فوزه في الجولة الأول وتعادله في الثانية.

المصدر: RT