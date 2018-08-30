دوري الأمير محمد بن سلمان ..الوحدة والحزم يتعادلان في الجولة الأولى

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء الاتفاق مع ضيفه الرائد في مستهل مباريات الفريقين ببطولة "دوري الأمير محمد بن سلمان" وهو الاسم الذي تم إطلاقه على الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الاتفاق عبر محمد الكويكبي في (د.4)، وأدرك الرائد التعادل بواسطة صالح الشهري في (د.89).

بتلك النتيجة، حصد كلا الفريقين أول نقطة بالبطولة هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى هيمن التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريق الوحدة مع ضيفه الحزم.

وفاز الوصل على ضيفه دبا الفجيرة 3-0.

وتم تغيير مسمى دوري المحترفين السعودي بشكل استثنائي، الثلاثاء، ليطلق عليه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات