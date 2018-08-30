بالفيديو.. حكم ينذر لاعبة تنس لتبديلها ثيابها أثناء المباراة

شهدت بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس حدثا نادرا تمثل بتلقي لاعبة التنس الفرنسية أليز كورينت إنذارا من الحكم بسبب خلعها لقميصها أثناء المباراة.

وعند بداية المجموعة الثالثة من مباراة كورينت مع منافستها السويدية يوهانا لارسون انتبهت اللاعبة الفرنسية أنها ارتدت قميصها بالمقلوب فقامت على الفور بخلعه وارتدائه بطريقة صحيحة، ما دفع حكم المباراة لتوجيه إنذار لها بسبب خلع قميصها على أرضية الملعب وعلى مرأى من الجمهور.

وخسرت كورينت أمام لارسون بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-4 و3-6 و2-6.

Spogliarello vietato ❌🔥



Alizé #Cornet ha la maglia al contrario, se la cambia in campo ma il giudice non gradisce: WARNING ⚠️



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المصدر: وكالات