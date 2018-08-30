 
مباشر

بالفيديو.. حكم ينذر لاعبة تنس لتبديلها ثيابها أثناء المباراة

الرياضة

بالفيديو.. حكم ينذر لاعبة تنس لتبديلها ثيابها أثناء المباراة
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpw8

شهدت بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس حدثا نادرا تمثل بتلقي لاعبة التنس الفرنسية أليز كورينت إنذارا من الحكم بسبب خلعها لقميصها أثناء المباراة.

وعند بداية المجموعة الثالثة من مباراة كورينت مع منافستها السويدية يوهانا لارسون انتبهت اللاعبة الفرنسية أنها ارتدت قميصها بالمقلوب فقامت على الفور بخلعه وارتدائه بطريقة صحيحة، ما دفع حكم المباراة لتوجيه إنذار لها بسبب خلع قميصها على أرضية الملعب وعلى مرأى من الجمهور.

وخسرت كورينت أمام لارسون بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-4 و3-6 و2-6.

إقرأ المزيد
في مشهد نادر.. حكم يخنق مقاتلا على الحلبة (فيديو)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. نجوم العالم يتوجهون للمشاركة في قرعة دوري أبطال أوروبا واختيار أحسن لاعب