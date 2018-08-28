نادي بوردو يؤكد انتهاء المفاوضات مع هنري

أكد رئيس نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم ستيفان مارتن اليوم، انتهاء المفاوضات مع تيري هنري الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم لكرة القدم عام 1998، الذي رفض عرضا لتدريب الفريق.

وقال مارتن لوكالة فرانس برس: "نعم، نؤكد انتهاء المفاوضات"، غداة نبأ رفض هنري للعرض الذي أوردته شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، التي عمل النجم الفرنسي لديها مستشارا رياضيا لأربع سنوات.

Президент "Бордо" подтвердил, что Анри не станет главным тренером командыhttps://t.co/NnsQEHjULtpic.twitter.com/pRgUYMXKWs — Р-Спорт (@rsportru) August 28, 2018

وأشارت مصادر أخرى إلى أن عدم تقديم ضمانات لهنري من قبل الصندوق الأمريكي للاستثمارات الذي سيصبح اعتبارا من سبتمبر مالكا للنادي الفرنسي، هو على ما يبدو السبب الرئيس في هذا الرفض.

Thierry Henry will not be the next coach of Bordeaux - the French club's president has told @AFP_Sport that negotiations with the former France and Arsenal striker have broken downhttps://t.co/wAZySHbOoM#thierryhenry@AFPpic.twitter.com/r1EBZhVP5P — AFP Sport (@AFP_Sport) August 28, 2018

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وظهر هنري البالغ 41 عاما، كخيار أول لدى إدارة بوردو لتولي الإشراف على الفريق بعد المدرب الأوروغوياني غوستافو بويت، الذي تم تجميده تمهيدا لإقالته بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي ضد الإدارة.

واحتاج ترشيح هنري لتولي منصب المدرب لموافقة ممثلين عن المالك الجديد، ولكن المفاوضات التي استمرت بين الطرفين لعدة أيام باءت بالفشل.

وسيبقى المدرب المؤقت إريك بيدويه مشرفا على الفريق في مباراتي الخميس ضد لاغانتواز البلجيكي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، والأحد ضد رين في الدوري الفرنسي.

المصدر: أ ف ب