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نادي بوردو يؤكد انتهاء المفاوضات مع هنري

الرياضة

نادي بوردو يؤكد انتهاء المفاوضات مع هنري
Reuters Sergio Perez
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أكد رئيس نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم ستيفان مارتن اليوم، انتهاء المفاوضات مع تيري هنري الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم لكرة القدم عام 1998، الذي رفض عرضا لتدريب الفريق.

وقال مارتن لوكالة فرانس برس: "نعم، نؤكد انتهاء المفاوضات"، غداة نبأ رفض هنري للعرض الذي أوردته شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، التي عمل النجم الفرنسي لديها مستشارا رياضيا لأربع سنوات.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن عدم تقديم ضمانات لهنري من قبل الصندوق الأمريكي للاستثمارات الذي سيصبح اعتبارا من سبتمبر مالكا للنادي الفرنسي، هو على ما يبدو السبب الرئيس في هذا الرفض.

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وظهر هنري البالغ 41 عاما، كخيار أول لدى إدارة بوردو لتولي الإشراف على الفريق بعد المدرب الأوروغوياني غوستافو بويت، الذي تم تجميده تمهيدا لإقالته بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي ضد الإدارة.

واحتاج ترشيح هنري لتولي منصب المدرب لموافقة ممثلين عن المالك الجديد، ولكن المفاوضات التي استمرت بين الطرفين لعدة أيام باءت بالفشل.

وسيبقى المدرب المؤقت إريك بيدويه مشرفا على الفريق في مباراتي الخميس ضد لاغانتواز البلجيكي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، والأحد ضد رين في الدوري الفرنسي.

المصدر: أ ف ب

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