فافرينكا إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه الاثنين على البلغاري غريغور ديميتروف المصنف ثامنا 6-3، 6-2، 7-5.

ولم يواجه السويسري الفائز بثلاثة ألقاب في "الغراند سلام" آخرها في هذه البطولة 2016 والذي يشارك في النسخة الحالية ببطاقة دعوة، مقاومة من منافسه في المجموعتين الأولى والثانية.

أما ديميتروف فلقي خسارته الثانية تواليا، بعد خروجه من الدور الثالث لدورة سينسياتي الأمريكية، سابعة دورات الماسترز ذات الألف نقطة، بخسارته أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي أحرز اللقب لاحقا.

المصدر: أ ف ب