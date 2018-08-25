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شاهد .. السوري عمر السومة يعود للتهديف

الرياضة

شاهد .. السوري عمر السومة يعود للتهديف
twitter/alahli_fc
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خرج نادي أهلي جدة السعودي بفوز ثمين من ملعب مضيفه المحرق البحريني (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 لمسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق السعودي كل من، سعيد المولد، والمهاجم السوري عمر السومة، في الدقيقتين (66، 88) على الترتيب.

ووضع الأهلي قدما له، بعد هذا الفوز، في دور الـ 16 لكأس العرب للأندية الأبطال، خاصة وأن مباراة الإياب ضد فريق المحرق البحريني، ستقام على أرضه، يوم 24 سبتمبر المقبل، في ستاد الجوهرة المشعة، بمدينة جدة.

المصدر: "twitter/alahli_fc" 

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