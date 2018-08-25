لا غالب ولا مغلوب في مباراة روبين وتسيسكا

انتهت مواجهة روبين قازان وضيفه تسيسكا موسكو التي جمعتهما اليوم، بالتعادل الإيجابي (1-1)، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، بواسطة دميتري بولوز، قبل أن يدرك المهاجم فيودر تشالوف هدف التعادل لتسيسكا، بحلول الدقيقة (67).

ورفع الفريقان رصيدهما بهذه النتيجة إلى 6 نقاط، وسيلعب تسيسكا في الجولة المقبلة مع ضيفه أورال، فيما يرحل روبين لمواجهة روستوف.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة روبين وتسيسكا بدأت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة اللاعب السابق لمنتخب الاتحاد السوفياتي لكرة القدم، أليكسي بارامانوف، الذي وافته المنية أمس.

المصدر: rsport.ria.ru