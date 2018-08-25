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"الليغ 1".. ليون يتغلب على ستراسبورغ بثنائية

الرياضة

Reuters Emmanuel Foudrot
"الليغ 1".. ليون يتغلب على ستراسبورغ بثنائية
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تغلب نادي ليون على ضيفه ستراسبورغ بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس، في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض مارتين تيريير،  والبوركينابي برتران تراوري، في الدقيقتين (42 و64).

ورفع ليون، الذي سقط في المرحلة الماضية أمام ريمس العائد إلى دوري الأضواء (0-1)، رفع رصيده إلى ست نقاط، ليعتلي مؤقتا صدارة الدوري الفرنسي، في انتظار استكمال بقية مباريات المرحة الثالثة.

المصدر: football

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