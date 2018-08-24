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رابطة "الليغا" توضح حقيقة نقل الكلاسيكو إلى أمريكا

الرياضة

رابطة
Reuters Juan Medina
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نفى رئيس رابطة الليغا الإسبانية لكرة القدم، خافيير تيباس، أن تتجه النية حاليا لنقل أي من مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خافيير تيباس في حوار مع صحيفة "الموندو" الإسبانية: "هدفنا من نقل المباريات خارج إسبانيا هو المزيد من التسويق للدوري ككل، والأمر يشبه منح (فيسبوك) ميزة بث المباريات في جنوب شرق آسيا".

وأضاف رئيس رابطة الليغا: "لكني لا أتوقع خوض الكلاسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل في بطولة الدوري".

وكانت رابطة الليغا قد وقعت عقدا مدته 15 عاما مع مجموعة وسائل الإعلام الرياضية "Relevant"، لتسويق البطولة، وكان من بين بنودها إقامة مواجهة واحدة على الأقل من مباريات الدوري على الأراضي الأمريكية.

وكانت رابطة اللاعبين الإسبان قد اجتمعت، الأربعاء الماضي، وأعلنت رفضها لقرار الليغا اللعب في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات 

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